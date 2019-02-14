Николай Соляник: Мы хотели показать абсурдность заявлений Лукашенко 4 14.02.2019, 14:01

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Николай Соляник

Гродненский активист спросил военкомат, где получить оружие, которое пообещал раздать диктатор.

Военкомат по-своему объясняет слова Лукашенко и не готов выдать гражданам оружие, если потребуется, сообщает «Радыё Рацыя».

Гродненский городской военкомат ответил на письмо активиста Николая Соляника, где тот спросил, когда сможет получить свое оружие – согласно высказыванием Лукашенко о выдаче оружия в каждую семью для защиты Отечества.

Ответ военного комиссариата оказался не по существу вопроса, хотя целую страницу из двух листов заняла цитата Лукашенко.

«Мы хотели показать абсурдность заявления Лукашенко. Он называет себя «гарантом Конституции». И когда он такое говорит, это значит, что должностные лица должны выполнять его указания. Тогда получается, что либо это сказано человеком, которого не уважают и не собираются выполнять его указания, либо это саботаж государственными органами на местах», - заявил активист.

Николай Соляник не оставит свой вопрос без ответа и будет добиваться от областного военного комиссариата письменного объяснения, когда он, как гражданин страны, сможет получить оружие, которое обещал Лукашенко, либо ясно объяснить причину отказа.