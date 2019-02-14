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Ученые разработали диету, которая обеспечит здоровье будущим поколениям

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  • 14.02.2019, 14:15
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Рацион питания составили британские ученые.

Нынешний рацион питания опасен для людей и грозит преждевременной смертью, отмечают специалисты. Об этом пишет orthodox.od.ua.

Британские ученые разработали диету, которая поможет уменьшить число преждевременных смертей и спасти человечество от гибели. Рацион питания, основанный на сокращении потребления мяса, обеспечит здоровье будущим поколениям, уверены эксперты. Современный рацион негативно влияет на здоровье человека и опасен для будущего поколения. Чтобы исключить самые плачевные последствия, ученые рекомендуют сократить употребление мяса до 7 граммов в день.

Разработанная диета британских специалистов позволяет, к примеру, съедать ежедневно кусочек сосиски или маленький ломтик бекона. Помимо 7 граммов мяса человеку разрешается употреблять ежедневно 500 граммов овощей и фруктов. Также можно включать в рацион 28 граммов рыбы и 29 граммов мяса птицы. Ограничения коснулись и яиц – не больше полтора яйца в неделю. Ученые также советуют в два раза сократить употребление сахара и красного мяса. Данный вид диеты, по мнению экспертов, поможет не только предупредить исчезновение животных, но и приучить людей к здоровому образу жизни.


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