Население России сокращается 2 14.02.2019, 14:39

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Этот процесс продлится несколько лет.

Население Российской Федерации за прошлый год сократилось на 86,7 тысячи человек, свидетельствует Росстат, который в последнее время нередко упрекают в «корректировке» статистики для создания более приглядной, в целом, картины действительности, сообщает «Голос Америки».

По данным ведомства, на 1 января текущего года в стране числилось 146 млн 793,7 тысячи человек, тогда как годом раньше – 146 млн 880,4 тысячи.

Как отмечают СМИ, убыль населения зафиксирована впервые с 2008 года. После этого число россиян только росло, хотя порою совсем ненамного. Так, в 2017 году прибавка составила всего 76,1 тысячи человек.

Тут, правда, надо учитывать и «вливание» населения Крыма в Россию после аннексии полуострова, и существенные потоки мигрантов.

Но вот, согласно данным того же Росстата, в прошлом году миграционный прирост населения России уменьшился. Таким образом, и этот приток перестал компенсировать естественную убыль населения страны.

К основным причинам этого процесса российские демографы относят сокращение рождаемости в контексте того, что сейчас в детородный возраст вступает поколение 1990-х годов.

Однако, наверное, положение не стало бы таким бедственным, если бы не массовая эмиграция из России. Только по официальным данным, в 2017-м страну покинули 377 тысяч человек.

Тем не менее, заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова Александр Гребенюк считает, что во всем виновата, прежде всего, пресловутая демографическая «яма» 90-х. По его словам, изначально, в «нулевых» годах, прогнозировалось, что этот «обратный русский крест» случится немного раньше – например, в 2013-2014 годах.

«Но наступление естественной убыли населения несколько затормозилось, за счет миграции прирост все равно шел, – добавил он. – Однако неизбежное произошло. Сейчас мы по объективным причинам столкнулись с тем, что смертность превысила рождаемость».

Ученый также указал, что некоторые ошибочно полагают, что самые большие проблемы в демографии у России пришли вместе с распадом Советского Союза: «Это не вполне так, окончательно оформил демографические процессы кризис 1998 года. Самая низкая рождаемость в стране наступила в 1999 году. Тогда в Петербурге впервые был зафиксирован суммарный коэффициент рождаемости меньше единицы (меньше ребенка на одну женщину). Прибавляем 20 лет и получаем 2019-й год».

Поколение тех лет – примерно с 1995 по 2004 годы – сегодня вступает в активный детородный возраст, заметил Александр Гребенюк: «Естественно, их мало. Поэтому все закономерно. Так что, основной тренд определяется, конечно, «приветом из прошлого», из 90-х. Это главный макрофактор, хотя есть и другие».

Как видится демографу, Россия в этой ситуации будет находиться в течение ближайших 5-6 лет, не меньше. А один из выходов по исправлению ситуации он видит в снижении смертности в стране.

«У нас очень большой ресурс, связанный с тем, что наши показатели смертности и средней продолжительности жизни еще не дотягивают до уровня развитых стран», – констатировал Александр Гребенюк.

Как сообщила на последнем Гайдаровского форума вице-премьер Татьяна Голикова, смертность в России за 11 месяцев 2018 года превысила рождаемость на 193 тысячи человек. По ее оценкам, негативная тенденция начнет меняться в 2023–2024 годах.

В свою очередь, профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс склонен не доверять цифрам, которые обнародует Росстат относительно численности населения. Как ему представляется, в действительности положение гораздо хуже.

Вместе с тем он согласен, что реально влиять на демографические процессы в стране можно только за счет снижения смертности.

«Она в России зашкаливает за все приемлемые нормы, – подчеркнул профессор. – Чтобы снизить ее, нужно серьезно улучшить организацию здравоохранения. У нас целый ряд регионов, где врачи, по сути, не доступны населению. Требуется резкое увеличение расходов на здравоохранение. На самом деле происходит обратное, эти расходы сокращаются».

Кроме того Игорь Чубайс убежден, что необходимо принять меры по сокращению употребления спиртного: «У нас десятки тысяч людей умирают из-за «паленой» водки и различных суррогатов. Это социальная проблема, а не просто какая-то распущенность. Пьянство зачастую вызвано тем, что люди загнаны в угол, не видят, как устроить свою жизнь, вот и занимаются тихим самоубийством».

По мнению философа, сложившая демографическая ситуация – отражение контрпродуктивной политики правительства.

«В первую очередь, это относится к сверхрасходам на армию, а также силовой репрессивный аппарат. Надо прекратить милитаризацию страны, разворачивать социальные программы, восстанавливая численность население. Как писал граф Шувалов в 19 веке, главная задача России – сбережение народа. Этого, увы, нет и в помине», – заключил Игорь Чубайс.