Андрей Шарендо: Аккумуляторный завод стал зеркалом коррумпированности этого режима 1 14.02.2019, 14:56

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Люди готовы на любые шаги, чтобы остановить вредное производство.

Пробный запуск производственных линий на строящемся аккумуляторном заводе «АйПауэр», против которого брестчане выходят на акции протеста каждые выходные, будет осуществлен предположительно в третьей декаде текущего месяца (21 – 28 февраля).

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрей Шаренда:

- Частная фирма «Первая аккумуляторная компания» во главе с Виктором Лемешевским, несмотря на все нарушения, которые были обнаружены активистами, несмотря на то, что проверки еще продолжаются, а каждое воскресенье сотни брестчан выходят на акции против завода, решила все-таки запустить это вредное предприятие.

Это свидетельствует только об одном: у этой компании есть надежная «крыша» где-то на верхних этажах белорусской власти. Аккумуляторный завод – это прямое подтверждение коррумпированности политической системы в Беларуси, которая строится уже почти 25 лет. Можно сказать, что он стал зеркалом всепроникающей коррупции при Лукашенко.

Пока этот персонаж находится у власти, подобные предприятия, угрожающие здоровью белорусов, будут открываться одно за другим. Государственная коррупция при Лукашенко означает, что все в стране будет делаться для выгоды узкого клана, находящегося при власти – ценой здоровья наших людей.

- Как брестчанин и общественный активист – что вы предлагаете делать?

- Мы должны продолжать наши акции протеста, несмотря на то, что завод открывается. Будем дальше бороться за наши права, за здоровье и будущее наших детей. И, самое важное, надо переходить от борьбы против самого завода к борьбе против преступной власти, которая позволяет открывать подобные предприятия в охранных зонах городов.

- Как вы оцениваете потенциал для такой борьбы?

- Во время последней воскресной акции брестчане не только вышли на площадь, но и прошли маршем по городу. Это говорит о том, что люди настроены решительно и готовы идти на любые шаги, чтобы защитить свое здоровье, здоровье своих близких и детей.