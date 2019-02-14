Доллар и евро подорожали в Минске 14.02.2019, 15:44

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Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 14 февраля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0108 и составляет Br2,1679 за $1 (на торгах 13 февраля - Br2,1571 за $1).

Евро подорожал на Br0,0008 до Br2,4436 за 1 евро (13 февраля - Br2,4428 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0313 до Br3,2519 за 100 российских рублей (13 февраля - Br3,2832 за 100 российских рублей).