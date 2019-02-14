Как белорусам слетать в Варшаву и обратно за 70 евро 2 14.02.2019, 15:52

Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Белавиа» на один день снижает цены.

14 февраля билеты авиакомпании «Белавиа» можно приобрести со скидкой 50% от минимального опубликованного тарифа, таксы и сборы аэропорта останутся прежними, пишет tut.by. Так, в Москву (Жуковский) можно полететь за 38 евро, в Брюссель — за 109 евро, в Тбилиси — за 128 евро. Билеты нужно покупать в обе стороны, период путешествия — с 15 февраля по 31 марта.

Особенность акции: участвуют все направления, кроме Бейрута. Самые выгодные цены по направлениям в Россию, Литву, Польшу.

Направления и цены за полет из Минска в обе стороны: Москва (аэропорт Жуковский) — 38 евро, Вильнюс — 44 евро, Калининград — 59 евро, Москва (аэропорт Домодедово) — 64 евро, Санкт-Петербург — 64 евро, Варшава — 70 евро, Львов — 82 евро, Рига — 99 евро, Батуми — 117 евро, Одесса — 118 евро, Тбилиси — 128 евро, Берлин — 128 евро, Прага — 130 евро, Белград — 148 евро, Тель-Авив — 167 евро, Барселона — 175 евро, Париж — 188 евро.

Полный список — на сайте «Белавиа». Билеты по сниженным тарифам будут продаваться только один день, 14 февраля. Их нельзя сдать или обменять.

Напомним, «Белавиа» устраивает подобные акции несколько раз в год. В последний раз компания начала продавать билеты по экспериментальным тарифам (со скидкой 75%) 2 ноября. Так, полететь из Минска в Барселону, Лондон, Париж можно было за 35 евро. Заявлялось, что тарифы действуют до 31 марта.