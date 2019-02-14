Трамп вновь не исключил возможность военного вмешательства в Венесуэле 1 14.02.2019, 16:00

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США потребовал от Мадуро впустить в страну американскую гуманитарную помощь.

Президент Дональд Трамп предупредил Венесуэлу, что он рассматривает «все варианты» реагирования и потребовал, чтобы левый лидер Николас Мадуро разблокировал поставки американской гуманитарной помощи в страну, сообщает «Голос Америки».

Вновь подчеркнув, что он не исключает военного вмешательства, Трамп сказал, что «потрясения» в этой богатой нефтью латиноамериканской стране «огорчают» его.

«Увидите», – заявил он журналистам на встрече со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке в Белом доме, когда его спросили, возможно ли, что тысячи американских военнослужащих отправятся в Венесуэлу.

Американская помощь, которая находится на колумбийской стороне границы с Венесуэлой, стала новым очагом напряженности в возглавляемых США попытках свергнуть Мадуро, чье социалистическое правительство имеет опору в лице военных и поддерживается Россией и Китаем.

Мадуро обвиняет США в использовании заблокированных поставок помощи в качестве предлога для вторжения.

Однако значительная часть населения Венесуэлы испытывает острую нужду в предметах первой необходимости, включая продовольствие и медикаменты.

По словам Трампа, не разрешая пропустить гуманитарную помощь в страну, Мадуро «совершает ужасную ошибку».

«Мы пытаемся доставить продовольствие голодающим людям. В Венесуэле есть люди, которые голодают», – сказал президент США.

Отвечая на вопрос, есть ли у него запасной план на случай, если Мадуро будет удерживать власть, Трамп сказал: «У меня всегда есть план “Б”. Так же как и планы “В”, “Г”, “Д” и “Е”. В Венесуэле происходит много такого, о чем люди не знают».

По словам Трампа, многие страны хотят помочь Венесуэле.

«Мы многое увидим в ближайшие несколько недель», – сказал он.

Трамп неоднократно заявлял, что он не исключает никаких вариантов развития событий, включая военные действия, в качестве реакции на потрясения в Венесуэле.

Однако спецпредставитель президента по Венесуэле Эллиот Абрамс был более прямолинеен. Появившись в среду в Конгрессе, он заявил законодателям в Палате представителей, что военные действия – «это не тот путь, к которому стремятся США».

По мнению Абрамса, усиление международного давления и влияние санкций против Венесуэлы в конце концов приведут к смещению Мадуро.