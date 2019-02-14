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На Москву обрушился сильнейший за 140 лет снегопад

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  • 14.02.2019, 16:13
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Архивное фото Reuters

Снегопады продолжатся еще несколько дней.

В столице России в ночь с 12 на 13 февраля выпало более 11 см снега, местами снежный покров увеличился на 16 сантиметров, сообщает euronews.com. Выпала треть месячной нормы осадков — это рекорд для этого дня за все 140 лет наблюдения.

На уборку были мобилизованы все имевшиеся в распоряжении московской мэрии средства, помогли и дворники, старатель чистившие тротуары.

Транспортный коллапс, которым пугали, не наступил, зато на следующий день, в среду, МЧС выпустило предупреждение о грядущем гололеде, поскольку за сутки в Москве существенно похолодало.

Но зимняя сказка для москвичей не закончилась, поскольку снегопады продолжатся еще несколько дней.


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