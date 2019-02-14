Рубль, акции и гособлигации РФ пошли ко дну 1 14.02.2019, 17:07

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Фото: expert.ru

Обвал на рынке российского госдолга - рекордный с лета.

Закон о санкциях, внесенный в сенат США республиканцем Линдси Грэмом и демократом Бобом Менендесом, прошлась катком по котировкам российских активов на МосБирже, пишет finanz.ru.

Долговые бумаги правительства РФ подешевели рекордно с лета прошлого года на фоне продаж нерезидентов, которым санкционный проект должен запретить инвестировать в российский госдолг.

15-летние облигации федерального займа падали в моменте более на 1,5%, а 14-летние ОФЗ 26224 - более чем 2% с потерями, превышающими обвал апреля прошлого года, когда под санкциями оказался «Русал».

К 14.37 мск индекс цен ОФЗ (RGBI) обвалился 0,81 пункта - рекордную величину с 18 июня.

Входящие в индекс РТС компании суммарно подешевели на 4,3 млрд долларов. Гонку вниз возглавили акции госбанков, которые, согласно законопроекту Грэма-Менендеса, должны оказаться под санкциями за действия, поддерживающие усилия российского руководства подрыву демократических институтов в других странах.

Акции Сбербанка рухнули на 3,31%, отрезав от его капитализации 100 миллиардов рублей за 4 часа .

Бумаги ВТБ спикировали на 2,1% на фоне заверений Андрея Костина о том, что банк имеет план действий на случай американских санкций.

Стоимость страховки от дефолта России - инструмента, оценивающего риски инвестирования в активы РФ - подскочила на 6 базисных пунктов до месячного максимума в 146 б.п.

Следом по наклонной покатился рубль: вопреки скачку цен на нефть, впервые за 3 месяца приблизившихся к отметке 65 долларов за баррель Brent, курс доллара прибавил еще 50 копеек после роста на 63 копейки накануне и превысил отметку 67 рублей впервые за месяц.

Евро обновил двухнедельный максимум - 75,42 рубля.

В прошлом году нерезиденты вывели почти 10 млрд долларов из российских облигаций, общий отток капитала превысил 67 млрд долларов и стал рекордным с 2014 года, а начиная с лета иностранный бизнес начал забирать деньги из реального сектора экономики: за третий и четвертый квартал прямые иностранные инвестиции сократились на 6,5 млрд долларов.

Законопроект пока не получил одобрения в Конгрессе США, и на это может уйти несколько месяцев. Тем не менее, новый вариант предлагаемых санкций оказался жестче, чем прогнозировалось, продолжает Соснова: это может стать серьезным поводом к резкому падению рубля до отметок 70-75 за доллар.

«Российский фондовый рынок также может упасть на 5-10% в ближайшие месяцы», - предупреждает эксперт.