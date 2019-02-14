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Алексей Бага о матче с «Арсеналом»: Расчет на победу

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  • 14.02.2019, 17:22
Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ поделился ожиданиями от игры с лондонским клубом.

«Да, у соперника сезон в разгаре. Но коль вышли в прошлом году из группы, выбирать не приходится. Как есть, так есть. У нас уже был подобный опыт против ПСЖ, против «Фенербахче». Команда у нас много чего видела.

Конечно, спортивная форма будет разниться с соперником, исходя из чего будет складываться сценарий завтрашней игры. Но ничего страшного. Мы находимся в преддверии шикарного события. Играем с топовой командой. В третий раз полетим в Лондон. Для страны – это счастье. Для клуба – очередная страничка в истории.

Это еврокубки. Тут даже не надо ничего объяснять. Даже когда заходишь на арену, испытываешь совершенно другие эмоции по сравнению с белорусскими стадионами. При всем к ним уважении. В то время мы не испытываем никакой боязни, расчет на победу. Это никакая не бравада. Не понты.

Мы должны жить в унисон с европейским футболом, дышать им и учиться. И ни в коем случае до игры не опускать себя до уровня плинтуса. Когда свисток прозвучит, я могу анализировать и комментировать любые события. А пока нет», – сказал Алексей Бага в интервью Onliner.by.


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