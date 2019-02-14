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В Сети назвали лучшие в истории iPhone

  • 14.02.2019, 17:30
  • 1,247

Среди пользователей смартфонами провели опрос.

Пользователь ресурса Reddit организовал опрос, в ходе которого попытался выяснить мнение пользователей о смартфонах Apple. В итоге наиболее удачными моделями были признаны iPhone 5, 5S и SE, пишет korrespondent.net.

Пост с iPhone за два дня набрал свыше 10 тысяч лайков, а также сотни комментариев.

С меньшим восторгом, но все же одобрительно, пользователи отозвались об iPhone 7, а также условно бюджетном iPhone XR.

В то же время "революционный" iPhone Х фактически проигнорировали - практически никто его не упомянул.


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