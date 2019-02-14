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«Просила часть зарплаты навозом, не разрешили»

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  • 14.02.2019, 17:55
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Работникам колхоза под Чашниками не платят с ноября.

«Звонит дочка-студентка, говорит „Мама, деньги нужны! Сижу без копейки!“. А я заработала, отец заработал, но получить и дать ребенку ни копейки не могу!», рассказывает мать троих детей, которая трудится дояркой в ОАО «Чашникский агросервис».

Работникам колхоза уже 3 месяца не дают зарплату. Руководство как и чиновники района разводят руками, мол, ничего не поделаешь, денег нет. Tut.by узнал, как люди столько времени выживают без денег и когда же им наконец выплатят зарплату.

«Просила выписать навоза на мою зарплату, но не дали»

В редакцию позвонила жительница города Чашники. По голосу было слышно, что женщина в отчаянии.

— Не знаю, куда уже и обращаться! Нам уже три месяца не дают зарплату — ноябрь, декабрь и январь, — говорит она взволнованно. — Я работаю дояркой в ОАО «Чашникский агросервис». У нас половина бухгалтерии и руководства — пенсионеры, им все равно, дают зарплату или нет, есть пенсия. А у меня и муж и брат, который живет с нами, тоже в этом колхозе работают.

Женщина говорит, что на троих за январь по расчетникам мы должны получить около 900 рублей. Сама она только два месяца назад вышла из декретного.

— У меня трое детей. Старшая дочка учится в Витебске в университете на четвертом курсе. Ее трехлетний сын — мой внук, живет с нами. Средняя дочь учится в Орше на учителя. Младшему сыну три года. И сын и внук ходят в садик, а он очень дорогой. За одного ребенка нужно платить 60−70 рублей в зависимости от посещения. За садик я плачу вовремя с пенсии по потере кормильца, которую выплачивают на внука, — рассказывает работница колхоза. — А вот за коммуналку я бы и рада заплатить, но нечем. За воду и вывоз мусора пошел третий месяц просрочки, нужно заплатить 23 рубля.

Семья живет в частном доме. Каждые два месяца она покупает баллон газа за 16 с копейками рублей и оплачивает 100 киловатт электричества.

— За 100 киловатт электричества я заплатила, мне старшая дочка со стипендии немного денег перевела, а еще 50 нужно оплатить, — говорит женщина. — Не я своим детям помогаю, а они мне. Обидно! Если бы только сам жил, то перебился бы. Но мне звонит младшая дочь, говорит «Мама, деньги нужны! Сижу без копейки!». А я не знаю, как ей помочь. Я заработала, отец заработал, а получить и дать ребенку денег мы не можем. Хоть бы уже какие копейки давали.

По словам женщины, денег в колхозе нет только на зарплаты. К примеру, на покупку солярки их находят.

— Самое интересное, что через день-два у нас на ферме режут скот. По 4−5 голов. Его коммерсанты забирают. Руководство говорит, что эти деньги идут на покупку солярки для техники. Но у нас всего три трактора. Сколько на три трактора нужно той солярки, чтобы раз в день вывезти навоз? Куда уходят деньги? Еще одно объяснение — на запчасти. Но трактора как стояли поломанные, так и стоят, — говорит доярка. — Обращались в райисполком к начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Спросили, когда нас думают рассчитывать. Сказал, что не будет нас обманывать и обещать — денег никаких нет. Молокозавод колхозу должен деньги, но у него их нет, чтобы нам заплатить. А как только какие-то средства поступают на счет, их сразу забирает то налоговая, то еще кто-то.

От безысходности некоторые работники просили выдать зарплату продукцией.

— Я уже к директору обращалась, просила выписать часть зарплаты навозом. Я его продала бы в деревне и хоть на хлеб были бы деньги. Вроде, сразу согласился. Но начальник участка не дал разрешение. Прицеп навоза вывезти не дал, чтобы мне заплатили деньги! — возмущается женщина. — Просила дать мне теленка в счет зарплаты. Я вызвала бы тех самых коммерсантов, продала бы его. Не дают! Только говорят «завтра»! Но мы сегодня есть хотим!

Работница фермы рассказывает, что обстановка в коллективе очень напряженная, "все обозлены".

— У меня хоть какая-то помощь есть. А у некоторых вообще ничего нет. У нас одна женщина дояркой работает, она одна живет. У нее падеж телят на ферме был, теперь из зарплаты за это высчитывают. 10−20 рублей остается на руки получить, так даже эти деньги отдать не могут. Не представляю, как этот человек живет, — говорит собеседница. — И никаких альтернатив, куда можно было бы устроиться, у нас нет. С радостью бы уволились и даже на полставки куда-то пошли, чтобы хоть у одного члена семьи был какой-то доход.

«За ноябрь перевели по 5−10 рублей, после этого вообще ни копейки»

Ситуацию с зарплатами в колхозе подтвердила супруга одного из работников «Чашникского агросервиса». Сама она домохозяйка.

— Да, мужу с ноября месяца зарплату не платят. Руководство все обещает-обещает, но не дает, — рассказывает женщина. — Причин таких задержек никто не объясняет. За ноябрь перевели по 5−10 рублей. После этого вообще ни копейки. Все работают, не бездельничают, техника работает.

По ее словам, зарплаты в колхозе маленькие, 250−280 рублей на руки. Грязными до минимальной дотягивают.

— Выручает то, что мы держим корову. Сдаем молоко, за него деньги отдают вовремя. Это около 200 рублей в месяц. А вот тем, кто коров не держит, очень трудно. Да и нам трудно, но хоть на хлеб копейку имеем. Однако все равно нужна зарплата, заработали же, так будьте добры отдайте. И коммунальные нужно платить. К счастью дочь уже взрослая и работает, детей кормить не нужно.

Еще одному работнику колхоза выживать в тяжелые времена помогают родители. Мужчина говорит, что ее платят вовремя.

— Но мне очень стыдно сидеть у родителей на шее, — признается он. — Но по-другому никак. У знакомых не одолжишь, потому что, во-первых, они работают в этом же колхозе и денег у них тоже нет, во-вторых, мне отдавать нечем.

Мужчине приходится экономить на продуктах, покупать все самое необходимое и дешевое. Хотя даже на это иногда денег нет.

— Основная еда — картошка и то, что летом вырастили на огороде — капуста, соленые огурцы с помидорами. Грибами, к счастью, запаслись. Еще крупы покупаю, хлеб, — перечисляет собеседник. — Про одежду уже давно забыли — зарплата покупать не позволяет. Иногда только в секонд-хенде покупаю какие рабочие штаны. Из обуви — резиновые сапоги.

«За ноябрь задолженности осталось всего около 30 тысяч, а декабрьскую зарплату будут потом выдавать»

В бухгалтерии ОАО «Чашникский агросервис» отрицать, что платят работникам с солидными задержками, не стали.

— Наша главный бухгалтер пошла сегодня в банк, вроде, будет какое-то поступление средств, — сказала работница бухгалтерии. — Понемножку мы начинаем выплачивать зарплаты. Это уже вторая выплата за ноябрь. Последний раз деньги платились в феврале, по-моему, по 10% переводилось. Мы все прекрасно понимаем, что людям не на что жить, детей кормить, но вот так вот получилось, что нет денег.

В отделе экономики Чашникского райисполкома сказали, что к концу этого месяца работники колхоза получат деньги. Правда, не сказали, сколько именно.

— Да, зарплаты не выплачены. Нет денег в заготовительных организациях пока, на заводах нет сбыта в Россию. Поэтому деньги в колхоз не поступают, — пояснили в отделе экономики. — Но до конца месяца, может, на следующей неделе, рассчитаем. Вчера на счет колхоза 9 тысяч рублей поступило. За ноябрь задолженности осталось по всему колхозу всего около 30 тысяч рублей. А декабрьскую зарплату будут потом выдавать. Такая сложилась ситуация. Зарплата за январь еще не просрочена, потому что по коллективному договору она платиться 30 числа следующего месяца.


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