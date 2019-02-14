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Водитель: Случилось ДТП, составили европротокол, страховая выплата - 8 рублей 3 копейки

  • 14.02.2019, 18:25
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Минчанин даже не хочет ехать за этими деньгами.

Минский двор, темно. Женщина, двигаясь задним ходом, притерла стоящий автомобиль — остались царапины. Водители без лишних споров составили европротокол, и с ним потерпевший явился в страховую компанию. Сумма страхового возмещения — 8 рублей 3 копейки, пишет onliner.by.

ДТП случилось утром во дворе по улице Кунцевщине.

— Женщина сдавала задним ходом. А темно, стекла замерзшие. Короче, не заметила мою машину, зацепила. Ничего серьезного, машина — старенькая Audi, остались царапины на бампере, — рассказал Виктор.

ГАИ никто не вызывал, составили европротокол.

— С этим европротоколом я явился в страховую компанию. Нормально поговорили с менеджером, он все оформил и направил меня к оценщику. А вот оценщик вел себя не особо дружелюбно. Говорит, зачем ты ко мне с этим приехал? — вспоминает наш читатель.

Нужно отметить, что автовладельцы могут по-разному относиться к повреждениям своих авто. Кто-то считает царапины незначительной мелочью, другие относятся к ним более серьезно. В любом случае, если было ДТП, нанесен вред имуществу, то владелец машины может рассчитывать на возмещение ущерба.

Оценщик выполнил свою работу, Виктор уехал. И вот водитель получил SMS-уведомление от страховой компании о начислении возмещения. Сумма — 8 рублей 3 копейки.

— Это, что шутка? — недоумевает читатель. — Я перед тем, как приехать в страховую компанию, на автомойке отдал 16 рублей. Я понимаю, что машина старая, но должна же быть какая-то логика. За 8 рублей этот бампер и не отполируешь, и не покрасишь. Как-то даже не хочется ехать за этими деньгами.

Комментарий страховой компании

Каким образом производится оценка повреждений авто? С этим вопросом журналисты обратился в страховое общество «ТАСК».

— Существуют методики, которые используются всеми страховыми компаниями. Есть правила определения размера вреда, есть формулы, по которым ведутся вычисления, — пояснили специалисты.

Выплаты осуществляются с учетом износа тех запчастей, которые подлежат замене. А износ рассчитывается с учетом возраста автомобиля и его пробега.

В случае со старыми машинами ситуация действительно непростая. В большинстве случаев запчасть, за исключением очень значительной степени износа, имеет явные дефекты эксплуатации: вмятины, трещины, царапины и т. д. Все это оценщик будет учитывать.

При этом непосредственный подсчет выполняет программа: оценщик только вносит туда все необходимые данные.

— Вот таким образом и получаются страховые возмещения по 8, по 10 рублей. Как правило, в таких случаях можно с уверенностью говорить, что речь идет об автомобиле, которому не менее 20 лет, который эксплуатировался на территории Беларуси и имеет характерные изъяны, связанные с эксплуатацией, — говорят страховщики.

Владельцы старых машин в таких случаях оказываются в проигрышной ситуации. А вот тот, у кого машина почти новая, с большой долей вероятности сможет рассчитывать на более значительную сумму страхового возмещения. Степень износа автомобиля низкая, а дефекты эксплуатации не успели появиться.

Что нужно помнить о европротоколе

В случае относительно мелких аварий участники могут оформить ДТП в упрощенном порядке, составив извещение о дорожно-транспортном происшествии (так называемый европротокол).

Участники ДТП самостоятельно определяют участника-1 и участника-2, составляют схему ДТП, устанавливают лицо, ответственное за причинение вреда транспортному средству другого участника ДТП, указывают его фамилию и инициалы. Лицо, ответственное за причинение вреда, заверяет подписью свое согласие с тем, что на нем лежит ответственность за причинение в ДТП вреда другому участнику.

Потерпевший в ДТП обращается к любому из страховщиков с заявлением о страховой выплате и представляет один из экземпляров заполненного извещения о ДТП.

Для того чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, необходимо соблюсти определенные условия, в числе которых:

участие в ДТП не более двух автомобилей;

при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу (кроме участвовавших в нем автомобилей);

в ДТП нет погибших и пострадавших;

наличие у водителей прав на управление транспортными средствами соответствующей категории;

наличие у участников ДТП действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности;

отсутствие у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также характера и перечня механических повреждений, причиненных транспортным средствам;

отсутствие у водителей претензий друг к другу относительно их состояния;

вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями в размере до 400 евро по курсу Национального банка.


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