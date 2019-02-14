В Минске после падения из окна многоэтажки погибла школьница

В Минске после падения из окна многоэтажки погибла школьница1
- 14.02.2019, 19:08
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Происшествие случилось в микрорайоне Шабаны.
В столичном микрорайоне Шабаны после падения с высоты погибла 5-классница. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
13 февраля в микрорайоне Шабаны у многоэтажки нашли тело школьницы с признаками падения с высоты. По неподтвержденным данным, это ученица 5 класса.
В Следственном комитете подтвердили tut.by, что разбираются в обстоятельствах трагедии. Но какие-либо другие подробности не разглашаются из этических соображений.