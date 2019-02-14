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15 февраля по дорогам трех областей Беларуси пройдет военная техника

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  • 14.02.2019, 20:12
  • 2,173
фото: kp.by

Перемещение техники состоится в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.

15 февраля по республиканским автодорогам Могилевской, Минской и Брестской областей пройдет военная колесная техника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Перемещение техники состоится в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.

Минобороны просит жителей населённых пунктов и водителей учитывать это обстоятельство и быть внимательными.


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