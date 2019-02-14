15 февраля по дорогам трех областей Беларуси пройдет военная техника

15 февраля по дорогам трех областей Беларуси пройдет военная техника11
- 14.02.2019, 20:12
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Перемещение техники состоится в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.
15 февраля по республиканским автодорогам Могилевской, Минской и Брестской областей пройдет военная колесная техника, сообщает пресс-служба Минобороны.
Перемещение техники состоится в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.
Минобороны просит жителей населённых пунктов и водителей учитывать это обстоятельство и быть внимательными.