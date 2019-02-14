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Названы страны ЕС, которые лидируют по количеству браков

  • 14.02.2019, 20:21
фото с сайта RusNext.ru

Средний показатель для ЕС в целом составляет 4,3 брака в год на тысячу жителей.

Литва и Румыния стали лидерами среди стран ЕС по количеству браков в соотношении к численности населения.

Это следует из данных Евростата, обнародованных в День влюбленных.

В 2017 году в Литве в среднем насчитывалось 7,5 браков на тысячу жителей, в Румынии – 7,3. Далее за ними идут Кипр и Латвия (оба 6,8) и Мальта (6,3).

Самые низкие показатели по количеству браков зафиксированы в Словении (3,1), Италии и Люксембурге (по 3,2), а также в Португалии (3,3).


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