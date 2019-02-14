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БАТЭ – «Арсенал»: Глеб выйдет в стартовом составе борисовчан

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  • 14.02.2019, 20:24
Александр Глеб

Стали известны составы БАТЭ и «Арсенала» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает «Прессбол».

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Волков, Филипенко, Филипович, Бага, Драгун, Глеб, Милич, Скавыш, Стасевич (к).

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Дубаич, Симович, Мукам, Бессмертный.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни (к), Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Джака, Гендузи, Колашинац, Мхитарян, Ляказетт, Ивоби.

Запасные: Лено, Эльнени, Торрейра, Лихтштайнер, Обамеянг, Денис Суарес, Нкетиа.

Матч БАТЭ – «Арсенал» начнется в 20.55 по белорусскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Беларусь 5».


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