закрыть
14 февраля 2019, четверг, 21:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

В туалете МИД РФ обнаружили труп сотрудника ведомства

5
  • 14.02.2019, 21:08
  • 1,067
фото: depositphotos

Умерший дипломат работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

В туалете здания Министерства иностранных дел России в Москве нашли мертвым сотрудника ведомства. Об этом 14 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тело дипломата было найдено на 19-м этаже здания.

В департаменте информации и печати МИД РФ сообщили радиостанции "Говорит Москва", что умерший 64-летний Олег Кривов работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

По предварительным данным, мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа.


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип