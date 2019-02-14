В туалете МИД РФ обнаружили труп сотрудника ведомства 5 14.02.2019, 21:08

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Умерший дипломат работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

В туалете здания Министерства иностранных дел России в Москве нашли мертвым сотрудника ведомства. Об этом 14 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тело дипломата было найдено на 19-м этаже здания.

В департаменте информации и печати МИД РФ сообщили радиостанции "Говорит Москва", что умерший 64-летний Олег Кривов работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

По предварительным данным, мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа.