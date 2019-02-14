На пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
- 14.02.2019, 21:20
15 февраля почти на всей территории страны ожидается туман.
В Беларуси из-за тумана на пятницу, 15 февраля, объявили оранжевый уровень опасности, информирует БелТА.
Ночью и утром он возможен почти по всей территории нашей страны, днем — только местами.
В ночные часы существенных осадков не будет, а утром и в дневные часы возможен небольшой дождь. На пятницу прогнозируют западный ветер, 3-8 метров в секунду.
Что касается температуры воздуха, то ночью ожидается от -1 до -6 градусов (на западе страны — от 0 до +3), днем — от 0 до 6 градусов тепла.