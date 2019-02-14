закрыть
14 февраля 2019, четверг, 21:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

На пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 14.02.2019, 21:20

15 февраля почти на всей территории страны ожидается туман.

В Беларуси из-за тумана на пятницу, 15 февраля, объявили оранжевый уровень опасности, информирует БелТА.

Ночью и утром он возможен почти по всей территории нашей страны, днем — только местами.

В ночные часы существенных осадков не будет, а утром и в дневные часы возможен небольшой дождь. На пятницу прогнозируют западный ветер, 3-8 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то ночью ожидается от -1 до -6 градусов (на западе страны — от 0 до +3), днем — от 0 до 6 градусов тепла.


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип