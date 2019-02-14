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Домрачева заболела перед Гонкой легенд в Раубичах

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  • 14.02.2019, 21:37
  • 1,581
Дарья Домрачева
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Гонка легенд запланирована на 17.00 в понедельник, 18 февраля.

В понедельник, 18 февраля, в Раубичах состоится Гонка легенд и официальные проводы из биатлона белорусских чемпионок Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Однако всего за несколько дней до столь значимого мероприятия Домрачеву подкосил вирус.

"Говоря юным биатлонистам о том, что нас будут ждать горячие деньки в Раубичах во время "Гонки легенд" и чемпионата Европы, я не имела в виду буквальный смысл этих слов... (((( Нужно как-то подостыть..." — написала она на своей странице в Инстаграме.


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