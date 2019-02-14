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Видеофакт: В Гомеле троллейбус врезался в жилой дом

  • 14.02.2019, 22:19

Происшествие случилось вечером 14 февраля.

Вечером 14 февраля на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле троллейбус выехал за пределы полосы и врезался в жилой дом. Об этом в Facebook сообщил местный житель и правозащитник Леонид Судаленко. В соцсетях также появилось видео с места происшествия.

Троллейбус маршрута № 19 выехал за пределы полосы и протаранил пристройку жилого дома.

«На полосе есть еще разбитый Lexus, он следовал в том же направлении. По моей версии, троллейбус уходил от столкновения и врезался в пристройку дома, полностью разбил вход. Кабина водителя тоже разбита», — говорит Судаленко.

На тот момент, когда местный житель делал снимки, в троллейбусе людей уже не было, поэтому о пострадавших пока ничего неизвестно.

В соцсетях также появилось видео с места происшествия.


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