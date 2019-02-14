Рост ВВП Украины в IV квартале 2018 года ускорился до 3,4% 14.02.2019, 22:30

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Реальный ВВП страны-соседки Беларуси демонстрирует рост, несмотря на войну.

Реальный ВВП Украины в IV квартале 2018 года увеличился на 3,4% по сравнению с последним кварталом 2017 года, проинформировали 14 февраля в Государственной службе статистики Украины.

Указано, что по сравнению с III кварталом 2018 года рост составил 1,1%.

По данным Госстата, в I квартале рост составил 3,1%, во II – 3,8%, в III – 2,8%.

По прогнозам Нацбанка Украины, рост ВВП по итогам 2018 года составит 3,4%, а в 2019 году замедлится до 2,5%.