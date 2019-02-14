закрыть
14 февраля 2019, четверг, 22:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Рост ВВП Украины в IV квартале 2018 года ускорился до 3,4%

  • 14.02.2019, 22:30
фото с сайта liga.net

Реальный ВВП страны-соседки Беларуси демонстрирует рост, несмотря на войну.

Реальный ВВП Украины в IV квартале 2018 года увеличился на 3,4% по сравнению с последним кварталом 2017 года, проинформировали 14 февраля в Государственной службе статистики Украины.

Указано, что по сравнению с III кварталом 2018 года рост составил 1,1%.

По данным Госстата, в I квартале рост составил 3,1%, во II – 3,8%, в III – 2,8%.

По прогнозам Нацбанка Украины, рост ВВП по итогам 2018 года составит 3,4%, а в 2019 году замедлится до 2,5%.


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип