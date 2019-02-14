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БАТЭ сенсационно победил «Арсенал»

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  • 14.02.2019, 22:51
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Фото: tut.by

Борисовчане победили клуб из Лондона со счетом 1:0.

БАТЭ сенсационно одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 1/16 финала Лиги Европы — 1:0.

Единственный мяч на 44-й минуте забил хавбек БАТЭ Станислав Драгун.

Драгуну ассистировал капитан БАТЭ Игорь Стасевич. Для вингера борисовчан это уже седьмая голевая передача в текущем розыгрыше Лиги Европы. Сейчас он проводит седьмой матч и лидирует в гонке ассистентов турнира.

На 87-й минуте форвард лондонцев Александр Ляказетт сделал отмашку в борьбе с защитником БАТЭ Александаром Филиповичем. За это нападающего наказали прямой красной карточкой.

Отметим, «Арсенал» не пропускал в Лиге Европы пять игр подряд.

Ответный матч на «Эмирейтс» состоится 21 февраля.


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