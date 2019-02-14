Алексей Бага: Мы понимаем, что нас ждет в Лондоне 14.02.2019, 23:19

Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ поделился эмоциями после победы над «Арсеналом».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, передает «Трибуна».

– Как удалось за короткий срок подготовить команду к этой важной встрече?

– Я уже говорил: помимо физического состояния, здесь важно и эмоциональное, то есть адреналин, который придают еврокубки. Забитый гол «в раздевалку» придал нам сил. Было тяжело. Было много вариантов замен и перестроений, но благо, что так сложилось.

– Делали упор на «стандарты», которые принесли успех, или был «план Б»?

– В том числе и на «стандартах». Это очень большая и грозная сила в сегодняшнем футболе. И в Лондоне забивали «Челси», и «Види». Это достаточно серьезный козырь – им мы сегодня и воспользовались.

– Победа – это хорошо, но это только первая игра. С какими мыслями отправитесь в Лондон?

– Естественно, первый тайм нашего противостояния только закончен. Мы понимаем, что нас ждет в Лондоне. Мы едем готовиться как к этой игре, так и непосредственно к сезону, потому что нас ждет сбор в Англии. Хорошая игра – отдохнем, восстановимся и будем работать дальше, – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».