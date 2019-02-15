Как князь Ольгерд на Москву ходил 15.02.2019, 19:49

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История славных побед Великого князя литовского.

После смерти Гедимина, отца Ольгерда, Великое княжество Литовское из-за отсутствия порядка престолонаследия несколько лет было на грани распада, пишет «Литвин».

Фактически оно было разделено на восемь частей: семь из них досталось сыновьям Гедимина и одна отошла его брату Воину. Однако после прихода в Вильну крестоносцев братья согласились подчиниться Ольгерду и признать его Великим князем.

Его брат и соправитель Кейстут, взяв на себя северо-запад княжества, повел борьбу с Тевтонским Орденом. Ольгерд сосредоточил силы на востоке и юго-востоке. В 1355 году он расширяет границы княжества, присоединяет к державе Брянск, а затем, после успешной битвы с татарами, и Подольск.

Первое серьезное столкновение между Москвой и Литвой произошло в 1368 году. До этого их интересы ненадолго пересекались лишь в 1335 году при борьбе за Ржев и в 1341 году при походе Литвы на Можайск. Ведь в те годы границы между этими государствами не существовало. Она пролегла между московскими и литовскими землями именно во времена правления Ольгерда при расширении его владений.

Окрепшей Литве стремление Дмитрия Ивановича, правителя Московского, занять господствующее положение на северо-востоке Руси, уже не устраивало. Имея довольно значительную армию, в 1368 году войско Ольгерда первый раз отправляется на Москву по просьбе зятя, Михаила Александровича.

Будучи правителем Твери и потерпев поражение с московским князем в борьбе за Владимир, он явился в Литву за помощью. В это время Москва, давно пытавшаяся ослабить его княжество с помощью отсоединения от Твери Кашинска, осадила Тверь. Взять город не удалось. Михаил вместе с литовскими войсками сумели отбить атаку.

Подойдя к Москве, войско Ольгерда разбило небольшой, наспех собранный полк Дмитрия Минина и на трое суток осадило город. Сам Минин, так же, как и воевода Акинф Шуба, погибли. Взять в этот раз только что отстроенный каменный Кремль литовцам не удалось. Длительная осада была невозможна – князь получил известие о походе на свои земли тевтонских рыцарей. Но все же влияние Москвы на Тверь на время было ослаблено. Возвращаясь на запад, армия полностью разорила окрестные земли.

Второй поход Ольгерд предпринял в 1370 году после повторной осады Дмитрием Московским Твери. На этот раз в нем также участвовал брат князя Литовского Кейстут, Михаил Тверской и смоленский князь Святослав. Разорив окрестности Волоколамска (взять сам город приступом не удалось), Ольгерд двинулся к Москве. Но ей на помощь начали собирать войска родственник Дмитрия Владимир Храбрый и рязанский правитель Олег Иванович.

Понимая, что преимущество и в этот раз не на его стороне, Ольгерд уступил, предложив Владимиру Храброму взять в жены свою дочь Елену. Но, несмотря на заключенный брак, Москва согласилась лишь на временное перемирие.

Договориться с Московским князем удалось лишь с третьего раза. В 1372 году по причине нового конфликта его с Тверью Ольгерд соединяется у Любутска с тверичами, князьями псковским и друцким, а также братом Кейстутом. Подойдя скрытно, московская рать вначале перебила сторожевой полк. Затем противники разошлись на некоторое расстояние.

Простояв несколько дней друг напротив друга, войско московское и объединенное войско литовское наконец заключили перемирие, которое было подписано всеми присутствующими князьями. Согласно этому документу, Михаил Тверской возвращает занятые города и обязуется более не конфликтовать с Москвой. Литва же обещает не вступаться за него в случае начала войны.

Считается, что свое обещание Ольгерд сдержал лишь частично. После попытки Михаила захватить Торжок, Углич Дмитрий Иванович Московский повторно осадил Тверь. Историки считают, что последующее за этим разорение Смоленского княжества было связано именно с местью Ольгерда за участие местного князя в походе на Тверь.