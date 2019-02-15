Тридцать три дворца 18 15.02.2019, 8:41

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ФОТО: TUT.BY

Сколько еще ледовых арен нужно диктатору?

В Минске на проспекте Победителей открыли новую ледовую площадку. В декабре на ней уже играл Лукашенко, также здесь тренируются команды любительской лиги его спортивного клуба и ученики хоккейной школы. Для остальных посетителей вход пока закрыт, сообщает «Белсат».

В Беларуси, по данным Федерации хоккея, без учета новой арены, существует 32 ледовых дворца. То есть на один дворец приходится 296 тыс. человек, проживающих в стране. Для сравнения: в Канаде одна ледовая арена припадает на 10,8 тыс. жителей, в Финляндии – на 20,8 тыс., а в Швеции – на 27,4 тыс.

Сейчас большинство ледовых арен находится в Брестской области. На втором месте – Минск с семью аренами. В Минской области пять ледовых дворцов, в Могилевской – четыре. По три арены в Витебской и Гомельской областях, в Гродненской – две.

Также ранее были планы построить ледовые арены в Осиповичах, Борисове, Волковыске, Глусске, Глубоком, Гомеле, Дрогичине, Калинковичах, Костюковичах, Кличеве, Кричеве, Лепеле, Мозыре, Новолукомле, Речице, Светлогорске, Слониме и Чаусах. Всего их число должно было достигнуть 50! Правда, многие из них из-за ненужности превратились в долгострои и даже продаются на аукционах.

Самые старые и самые молодые арены

Самая старая ледовая арена в Беларуси – Дворец спорта, расположенный на проспекте Победителей в Минске. Он был построен еще в 1966 году. В ТОП-3 самых старых арен также входят Дворец спорта и культуры, который открыл свои двери в 1974 году в Новополоцке, и крытый каток хоккейного клуба «Юность — Минск», который заработал в 1976 м.

Самыми молодыми же являются ледовые дворцы, возведенные в Горках (2012 год), Орше (2013-й) и минская «Чижовка — Арена», которую открыли в 2013 году к чемпионату мира по хоккею-2014.

Самая маленькая и самая большая арены

Не все белорусские ледовые арены большие. Например, ледовый каток в Раубичах (Минский район), вмещает только 120 человек. Но есть в Беларуси и настоящие гиганты. Самой большой ледовой площадкой является «Минск — Арена», которая вмещает аж 15086 человек. На втором месте уже упомянутая выше «Чижовка — Арена» – на 8800 человек. Замыкает тройку лидеров «Бобруйск — Арена», на которую вмещается 7191 человек.