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Трамп введет режим ЧП ради стены на границе с Мексикой

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  • 15.02.2019, 9:22
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Президент США подпишет бюджет, предусматривающий меньше денег на стену.

Президент США Дональд Трамп введет режим чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter. Трамп также подпишет компромиссный проект госбюджета, что предотвратит возобновление "шатдауна", сообщает dw.com.

Ожидаемый режим ЧП не будет приостанавливать действие законов или вводить ограничения гражданских прав в США, но может позволить президенту получить средства на возведение стены без одобрения конгресса. В то же время подобные действия являются сомнительными с правовой точки зрения, отмечает агентство dpa.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, представляющая Демократическую партию, заявила, что не считает происходящее на границе с Мексикой чрезвычайным положением. Она подчеркнула также, что в случае введения режима ЧП будут изучены все возможности противодействовать этому, включая юридические.

Конгресс США одобрил проект бюджета

В тот же день Сенат США подавляющим большинством голосов (83 против 16) одобрил проект бюджета, согласованный ранее демократами и республиканцами в конгрессе. Позже документ утвердили в Палате представителей (300 против 128).

Принятый обеими палатами Конгресса проект закона о бюджете теперь поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В этой версии бюджета предусмотрено 1,375 млрд долларов на возведение стены, в то время как Дональд Трамп изначально требовал 5,7 млрд долларов и в ином случае отказывался подписывать новый бюджет.

Бюджет необходимо принять до 15 февраля, иначе в США возобновится "шатдаун" - частичная блокировка работы государственных органов. Возникший из-за спора о стене самый длительный "шатдаун" в истории США продолжался 35 дней до 25 января. Тогда Белый дом и Конгресс согласовали возобновление на три недели полноценного финансирования правительства.


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