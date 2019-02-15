Игорь Стасевич: Эта победа войдет в историю 15.02.2019, 9:51

Игорь Стасевич

Хавбек БАТЭ – о победе над лондонским «Арсеналом».

Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич дал оценку домашней победе над лондонским "Арсеналом" (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Если честно, матч получился очень энергозатратным. В основном мы оборонялись, что было предсказуемо. Конечно же, сейчас испытываем счастье от добытой победы. Она войдет в историю, ведь нечасто удается обыграть такие команды.

- Было ощущение после забитого мяча, что удастся довести дело до победы? Все-таки вторая половина потребовала затраты немалых сил…

- Естественно, чем ближе был конец второго тайма, тем сильнее старался "Арсенал" давить. Хотя не скажу, что после перерыва было так уж много опасных моментов у наших ворот. Да, было давление, но не более.

- Чувствуете, что в День всех влюбленных сделали подарок своей второй половинке?

- В принципе да. Думаю, мы доставили удовольствие всем, кто сегодня пришел на стадион и переживал за нас.

- Ваша семья была на стадионе?

- Нет. Дети болеют, поэтому супруга осталась с ними дома.

- Можно сравнить эту победу с эпохальным выигрышем у "Баварии" в Лиге чемпионов?

- Мне сложно сказать. С той поры утекло немало воды. Возможно, есть какое-то схoдство. Однако сейчас все же чуточку другая ситуация, потому что предстоит ответная игра, где будет намного сложнее.

- Какой отрезок матча получился самым тяжелым?

- Начало. Если бы не выручил Денис Щербицкий, игра могла бы сложиться по-другому.

- В концовке, показалось, сил уже не хватило…

- Конечно. Мы сейчас не в оптимальных кондициях, чтобы играть 90 минут против "Арсенала". Плюс большую часть времени мы проводили без мяча, а значит, тратили больше сил.

- Такие стандарты отрабатывали на тренировках?

- Ну, немного над ними работали. Стас сказал подавать на него — что ж, вышло хорошо.