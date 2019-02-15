Ученые назвали девять причин пить кофе по утрам 1 15.02.2019, 9:59

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Напиток обладает целительным действием на организм человека.

Многие говорят о вреде кофеина, однако научные исследования доказывают обратное. Более того, согласно последним данным, есть несколько вполне весомых причин пить кофе почти как лекарство, сообщает steaklovers.menu.

Чаще всего указывают на вред кофе для сердца. Однако, ученые из Сингапура провели исследование и выяснили, что кофеин напротив способствует укреплению кровеносной системы. Соотвественно, в умеренных количествах он полезен и для сердца.

Кроме того, кофе способствует и повышению скорости метаболизма. Сотрудники Университета Ковентри доказали: кофеин не только помогает развивать координацию и мелкую моторику, но и снижает риск растяжений при занятии спортом.

Как и любое другое лекарство, кофе полезен в меру. Не стоит пить его много: две-три чашки в день вполне достаточно взрослому человеку.