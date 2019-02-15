Парламент Британии отверг план Мэй о стратегии переговоров с ЕС по Brexit 15.02.2019, 10:52

Против предложения премьер-министра выступили 303 парламентария.

Палата общин британского парламента 14 февраля не поддержала стратегию премьер-министра страны Терезы Мэй, которая касается дальнейших переговоров с Евросоюзом о порядке Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Против предложения Мэй выступили 303 парламентария, за – 258.

Предложенный депутатам законопроект должен был утвердить мандат Мэй на дальнейшие переговоры с Евросоюзом, а также исключить возможность нерегулируемого выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Издание отмечает, что несмотря на то, что голосование носило технический характер, оно может отразиться на переговорах с Брюсселем – теперь британскому премьеру будет все сложнее доказать, что ее стратегию поддерживают в парламенте.

The Guardian пишет, что при голосовании воздержались "самые жесткие" евроскептики из Консервативной партии, которую возглавляет Мэй. Они выступают против того, что правительство исключает сценарий выхода из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

23 июня 2016 года прошел референдум о выходе Великобритании из ЕС. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключала вероятность проведения второго референдума по Brexit.

22 ноября 2018 года ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях.

25 ноября лидеры ЕС поддержали соглашение о Brexit. Соглашение должны одобрить парламент Великобритании, Европарламент и парламенты всех государств – членов ЕС.

15 января 2019 года депутаты парламента Великобритании не поддержали соглашение правительства о выходе из ЕС. Отказ парламента повысил вероятность варианта Brexit по схеме no deal, то есть при несогласованности аспектов выхода стороны просто расстаются и будут решать все вопросы по мере их возникновения.

Парламент Великобритании 29 января исключил возможность проведения Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Переговорщик от ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил 4 февраля, что новых переговоров о выходе Великобритании быть не может.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 2.00 по Минску).