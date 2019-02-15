В Беларуси меняют систему BelToll 4 15.02.2019, 11:12

1,853

Изменения коснутся штрафных санкций.

Не прошло и пяти лет с момента введения системы сбора платы за проезд по платным дорогам BelToll, как в нее будут внесены изменения, на которых так долго настаивали клиенты системы. Поправки в действующее законодательство коснутся наложения штрафных санкций.

Об этом ABW.BY сообщил активист объединения "Белорусский союз грузоперевозчиков "8-й регион" Андрей Рогов:

- Сегодня в Министерстве транспорта и коммуникаций нам сообщили, что в действующие нормативно-правовые акты практически подготовлены изменения, предусматривающие возможность в течение двух часов после фиксации нарушения внести деньги на счет и тем самым избежать санкций.

- Да, такие изменения действительно готовятся, - подтвердил нам менеджер по связям с общественностью компании-оператора BelToll ИООО "Капш Телематик Сервисиз" Сергей Бурый. - Они направлены прежде всего на добросовестных пользователей системы.

Представитель компании-оператора BelToll смог предоставить исчерпывающую информацию по данному поводу:

- Подписано дополнительное соглашение к инвестиционному договору с Kapsch TraficCom AG в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. № 438. В соответствии с ним в 2019 году в систему электронного сбора платы за проезд BelToll будет добавлен дополнительный функционал: функции "Внедрение функции оплаты по разовому тарифу" и "СМС-оповещение".

"Внедрение функции оплаты по разовому тарифу" позволит добросовестным пользователям платных дорог избежать формирования нарушений в случаях, когда плата за проезд не была внесена ввиду непреднамеренной ошибки, а именно:

пользователь сможет внести плату за проезд по разовому тарифу в случаях, когда плата за проезд не была внесена ввиду невыполнения порядка пользования платными автодорогами;

пользователь сможет внести по разовому тарифу как в случае невнесения платы, так и в случае внесения платы в неполном объеме;

возможность внесения платы по разовому тарифу будет предоставлена как по заявительному принципу на пункте обслуживания ЕТС-Системы или через личный кабинет сайта www.beltoll.by, так и в автоматическом режиме для всех категорий пользователей платных дорог и по всем типам договоров пользования платной дорогой;

своевременное внесение платы по разовому тарифу через личный кабинет сайта www.beltoll.by либо в пункте обслуживания исключает формирование соответствующих происшествий в автоматическом режиме и их группирование в нарушения порядка оплаты в период времени 2 (два) часа, предшествующий моменту начала процедуры оплаты по разовому тарифу, плата в увеличенном размере по таким нарушениям оплате не подлежит.

Данная функция приведет к уменьшению числа нарушений, по которым оплата должна быть взыскана в увеличенном размере.

Внедрение новой функции "СМС-оповещение", обеспечивающей дополнительное к существующему информирование пользователей платных дорог о совершенных ими нарушениях, даст возможность повысить оперативность информирования пользователей, чтобы избежать накопления задолженностей по оплате в увеличенном размере.

Обе новые функции "Внесения платы за проезд по разовому тарифу" и "СМС-оповещения" обеспечат эффективный механизм повышения комфорта для всех категорий добропорядочных пользователей. Данные функции будут внедрены не позднее установленного в инвестиционном договоре срока, расчетно с 01.06.2019, - завершил Сергей Бурый.

- О том, что манера выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности в случае с BelToll изначально носила и носит карательный характер, мы говорили давно, - добавляет руководитель "8-го региона" Сергей Штода. - Если водитель допускал нехватку средств на своем счете, ему сразу выставляли плату в увеличенном размере, оспорить которую практически не было шансов. Причем не важно, умышленно он это делал или нет. Наш "8-й регион" всегда обращал на этот момент внимание руководителей всех профильных органов. Если такие изменения будут приняты, они, конечно, дадут серьезный положительный эффект.

Отдельно Сергей Штода рассказывает, что общие проблемы, в том числе и касающиеся пользования платными дорогами, заставляют руководителей грузовых компаний и предпринимателей в сфере грузоперевозок объединяться, чтобы поддерживать друг друга:

- Мы выручаем друг друга на дорогах, ищем партнерские контакты, ходим по кабинетам чиновников и рассказываем о своих проблемах. Рад, что нас услышали.