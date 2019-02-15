закрыть
15 февраля 2019, пятница, 11:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Франция возвращает своего посла в Рим

  • 15.02.2019, 11:36

Дипломат возвращается сегодня.

Французский посол в пятницу вернется в Италию после того, как его вызвали для консультаций в связи с рядом словесных атак итальянских чиновников.

Об этом заявила министр европейских отношений Франции Натали Луазо, сообщает Le Figaro.

"Он возвращается в Рим сегодня", - сказала Луазо, напомнив о телефонном разговоре между лидерами Франции и Италии, в котором речь шла о необходимости дружбы между странами.

"Мы также слышали, что политические лидеры, чьи слова или поведение были, честно говоря, недружественными и неприемлемыми, жалеют об этом", - отметила министр.

Ранее французский МИД заявил, что отзыв посла касается "наиболее безосновательных и беспрецедентных атак Италии со времен (Второй мировой) войны" и "скандальных заявлений" итальянского руководства.

В конце января МИД Франции вызвал посла Италии после того, как вице-премьер Луиджи Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и массовой миграции в Европу.

Еще один вице-премьер Маттео Сальвини поддержал Ди Майо и отметил, что Франция не заинтересована в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих энергетических интересов. Он назвал Эммануэля Макрона "ужасным президентом" и отметил, что "дело не во французском народе".


популярное за неделю

Мнение

Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович