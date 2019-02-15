Франция возвращает своего посла в Рим 15.02.2019, 11:36

Дипломат возвращается сегодня.

Французский посол в пятницу вернется в Италию после того, как его вызвали для консультаций в связи с рядом словесных атак итальянских чиновников.

Об этом заявила министр европейских отношений Франции Натали Луазо, сообщает Le Figaro.

"Он возвращается в Рим сегодня", - сказала Луазо, напомнив о телефонном разговоре между лидерами Франции и Италии, в котором речь шла о необходимости дружбы между странами.

"Мы также слышали, что политические лидеры, чьи слова или поведение были, честно говоря, недружественными и неприемлемыми, жалеют об этом", - отметила министр.

Ранее французский МИД заявил, что отзыв посла касается "наиболее безосновательных и беспрецедентных атак Италии со времен (Второй мировой) войны" и "скандальных заявлений" итальянского руководства.

В конце января МИД Франции вызвал посла Италии после того, как вице-премьер Луиджи Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и массовой миграции в Европу.

Еще один вице-премьер Маттео Сальвини поддержал Ди Майо и отметил, что Франция не заинтересована в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих энергетических интересов. Он назвал Эммануэля Макрона "ужасным президентом" и отметил, что "дело не во французском народе".