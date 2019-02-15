закрыть
15 февраля 2019, пятница, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Эксперт рассказал о превосходстве украинского танка Т-64 над российским Т-72Б3

8
  • 15.02.2019, 11:57
  • 3,152
Фото: Укроборонпром

Украинцам лучше удалась модернизация боевой техники.

Модернизированный украинский танк Т-64 образца 2017 года превосходит танк Т-72Б3, пишет Defence blog со ссылкой на российского эксперта по бронетехнике Алексея Хлопотова.

Оба танка представляют собой пример эффективной модернизации, позволяющей повысить боевые возможности бронетехники при минимальных затратах. Правда, у украинцев получилось лучше.

Прицел украинской машины вполне сравним по своим характеристикам с белорусским «Сосна-У». Радиостанция «Лыбидь К-2РБ» — перелицованная современная «Моторола», которая превосходит устаревшую российскую Р-168. Более того, спутниковой навигационной системы в российской машине вообще нет.

Динамическая защита «Нож», по мнению эксперта, лучше советской «Контакт-5», устанавливаемой на Т-72Б3, как по эффективности самих элементов, так и по площади прикрытия.

К тому же у украинского танка стоит закрытая зенитная пулеметная установка — командир может вести огонь, не высовываясь из боевой машины. Отсутствие таковой привело к высоким потерям среди командиров танков армии Асада во время войны в Сирии — танкиста, высунувшегося из люка, мог запросто убить снайпер или осколок.


популярное за неделю

Мнение

Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович