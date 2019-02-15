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Теракт в Индии: погибли более 40 человек

  • 15.02.2019, 12:12
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Смертник на заминированном авто влетел в колонну автобусов с правоохранителями.

Вчера вечером, 14 февраля, по меньшей мере 44 человека погибли в индийском штате Джамму и Кашмир: террорист-смертник взорвал начиненный 350 кг взрывчатки минивэн на автомагистрали в районе Пулвама рядом с колонной полицейских автобусов. Об этом пишет местное издание Greater Kashmir (перевод – liga.net).

Взрыв был настолько мощным, что уничтожил два автобуса.

Медики опасаются, что 44 погибших - это не окончательное число жертв: есть много "тяжелых" раненых.

Всего в колонне было около 2500 правоохранителей.

Исламистские сепаратисты из террористической группировки Джаиш-э-Мохаммад заявили, что это они устроили теракт. Главной целью боевиков этой организации является отделение Кашмира от Индии.

Власти Индии обвинили Пакистан в том, что эта страна якобы позволяет террористам укрываться на своей территории и совершать нападения оттуда. Исламабад ответил, что они ни при чем, назвав обвинения "инсинуациями".

Преимущественно мусульманский регион Кашмир территориально разделен между Индией, Пакистаном и Китаем. Напряженность, которая выливается в стычки и теракты, сохраняется уже более 60 лет.


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