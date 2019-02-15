закрыть
15 февраля 2019, пятница, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Для подготовки к ответному матчу с «Арсеналом» в Англию вылетают 22 игрока БАТЭ

7
  • 15.02.2019, 12:15
  • 1,039
Фото: David Price/Arsenal FC/Getty Images

Ответный матч на «Эмирейтс» состоится 21 февраля.

В пятницу, 15 февраля, БАТЭ отправится в Англию, где будет готовиться к ответному матчу с "Арсеналом".

Как сообщает «Прессбол», тренерский штаб Алексея Баги включил в выездной список 22 футболиста:

вратари — Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Эрвейн Mукам, Александр Немирко, Андрей Потапенко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие — Боян Дубаич, Неманья Милич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Вне данного перечня остался травмированный форвард Владислав Мухамедов.

Ответный матч на «Эмирейтс» состоится 21 февраля.


популярное за неделю

Мнение

Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович