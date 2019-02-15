Для подготовки к ответному матчу с «Арсеналом» в Англию вылетают 22 игрока БАТЭ 7 15.02.2019, 12:15

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Фото: David Price/Arsenal FC/Getty Images

Ответный матч на «Эмирейтс» состоится 21 февраля.

В пятницу, 15 февраля, БАТЭ отправится в Англию, где будет готовиться к ответному матчу с "Арсеналом".

Как сообщает «Прессбол», тренерский штаб Алексея Баги включил в выездной список 22 футболиста:

вратари — Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Эрвейн Mукам, Александр Немирко, Андрей Потапенко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие — Боян Дубаич, Неманья Милич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Вне данного перечня остался травмированный форвард Владислав Мухамедов.

Ответный матч на «Эмирейтс» состоится 21 февраля.