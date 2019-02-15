The Bell: Выбор российских банков для введения санкций поручат Трампу 1 15.02.2019, 12:26

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Новое предложение Сената США по антироссийским санкциям является более жестким.

Сенат предложил президенту США Дональду Трампу выбрать российские банки для введения санкций. Об этом пишет The Bell со ссылкой на полный текст документа, который 13 февраля внесли в Конгресс сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес (перевод – "Радио Свобода").

Из новой редакции законопроекта под названием "В защиту безопасности США от акта агрессии Кремля" убрали перечень из восьми российских государственных банков, которые предлагалось внести в санкционный список. Ранее в этом списке были ВТБ, Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Кроме того, новые санкции предлагается ввести только против российских госбанков, которые, по мнению Вашингтона, способствовали вмешательству Кремля в демократические процессы в других странах.

Летом прошлого года Грэм и Менендес уже предлагали ввести санкции в отношении Москвы. Законопроект, в частности, предусматривал ограничения на покупку российского госдолга, а также блокировку счетов российских госбанков в США. Однако документ не был принят.

Новое предложение сенаторов является более жестким. Оно, в частности, содержит санкции против инвестиций в российские проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ). Также он ужесточает ограничения на инвестиции в новые выпуски российских гособлигаций: президенту отводится 60 дней после принятия закона на введение этих санкций, а сам запрет должен вступать в силу через 90 дней.

Документ также предлагает ввести персональные ограничения в отношении лиц, способствующих нелегальным и коррупционным действиям в интересах Владимира Путина.

Помимо этого законопроект предусматривает введение санкций США в отношении 24 сотрудников Федеральной службы безопасности России в связи с захватом российскими пограничниками украинских кораблей у берегов аннексированного Крыма . В случае нового нарушения Россией свободы навигации в Керченском проливе авторы поправок предложили ввести санкции против российских судостроителей.