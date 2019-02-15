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Рабы на Рублевке

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  • Александр Сотник
  • 15.02.2019, 12:47
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Александр Сотник

В правительстве РФ бытует мнение, что у россиян очень много денег.

Как тут не истерить, когда злобная Вашингтонщина вновь вознамерилась ужесточить санкции против самого мирного на планете режима? На арену выпущены все лошади кремлевской конюшни: от Захаровой до Пескова. «Вводите санкции против самих себя!» - верещит МИДовская носоглотка; «Это граничит с рэкетом!» - воет Песков, прожевывая и глотая бумажку из американской налоговой полиции об уклонении благоверной от уплаты забугорных налогов.

Песков прав: «Лучше не будет». США планируют ввод санкций против российских банков, которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах, против инвестиций в российские проекты в области сжиженного природного газа за пределами России, а также ограничения в отношении политиков, олигархов и членов их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина». А таких «скромных тружеников» распила и воровства в кремлевской орбите вращается много, и их финансовые эрогенные зоны лучше не затрагивать: могут и разбежаться. И – что еще хуже – сдать галерного раба вместе с веслами. И не будет никакого столетнего путинского Рейха, явившегося в кокаиновом бреду «отцу суверенной демократии», по совместительству – рабу галерной мысли Асланбеку ибн Суркову.

Последнего можно понять: здоровье пошатнулось, к «Березе» уже не прислониться, Фридман далече, а «давать дуба» в одиночестве не хочется. Пример медийного раба Мишки Лесина, укокошенного бейсбольными битами в номере американского отеля, не вдохновляет. Если уж помирать – то под рейхс-допингом, в объятиях нежного путлер-югенда, и под неистовое бурление глубинных говн, вырвавшихся из гопнических недр шансонной подворотни. Посмотрите, как сказочно удалась жизнь Ткачева и Дворковича, как они задорно пьют «за аграрное лобби», отрываясь от земного рабского бремени на бизнес-лайнере. А в это время родное ФСБ уже вовсю шерстит аграрный сектор, отжимая все во имя торжества Последнего Хапка.

Сотрудники Федеральной службы безопасности синхронно нагрянули с обысками и выемками документов в агрохолдинги, зерновые компании и продовольственные фабрики в 13 российских регионах - Москве и Санкт-Петербурге, Мордовии, Челябинской, Липецкой, Ленинградской и других областях. Проведение обысков официально подтвердила «Русагро», занимающая первое место в стране в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.Обыски прошли на Магнитогорской птицефабрике, в московском и региональных офисах компании «Настюша», на Волховском комбикормовом заводе, Синявинской и Челябинской птицефабриках. Да, это – передел, да, это – отжим. После «братвы» не должно остаться ничего. Они ломают все, что еще как-то работает и что-то производит.

Неспособность к созиданию ополоумевшей «братвы» хорошо видна на примере законотворческого сектора. В последние годы не было принято ни одного закона, направленного на развитие хоть какой-нибудь отрасли. Только ограничения и запреты, во имя изъятия и удушения всего живого.

Законопроект Лугового и Клишаса «О суверенном интернете», спешно принятый в 1 чтении, не просто противоречит букве и духу Конституции, в которой прямым текстом «цензура запрещена» - он призван окончательно закрыть информационное пространство в России. Только ложь и пропаганда, только контроль и наказание за несанкционированное слово. Таким образом, Россия резко меняет курс от диктатуры к тоталитаризму. Под завывания о «былых победах», под новые показательные аресты инакомыслящих и инако-верующих, под принятие закона о сдаче в аренду заключенных для работы на частных предприятиях. Это даже не феодализм. Это – возвращение к рабовладельческому строю.

22% порабощенных, по данным Левада-центра, уже сегодня готовы выйти на протест. Вопрос: если из 17-миллионных Москвы и Подмосковья выйдут хотя бы 3 миллиона человек – решится ли Кремль на кровавое подавление? Учитывая то, что режим учел ошибки путчистов, так и не отдавших приказ на расстрел москвичей в 1991 году – Путин сделает это. Как сделал это на Майдане, прислав на помощь Януковичу отборных убийц. Поэтому готовиться надо к войне, которая незримо уже идет. «Братва» уже сломала государство, сломала хребет обществу, запретила здравый смысл, заменив его бредовой клятвой на верность гоп-фюреру, «замазала» население в оккупации чужих территорий и убийствах соседей. Так что этот режим, если и уйдет, то исключительно в результате кровавой бойни. Принятые законы действуют только в сторону репрессий, и представители режима уже не скрывают своей оккупационной сути – так что борьба с этим чудовищем может быть только вооруженной. «Всероссийская стачка» имела бы смысл лишь в случае тотального неприятия режима и готовности к пассивному противодействию. Но 78% покорных или встроившихся в систему лишают Россию шанса на бескровный вариант развития событий.

Ну, а пока внуки «дедовоевальщиков» не закупились огнестрельными предметами, кремлевская «малина» намерена срочно вытрясти из них последнее. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в правительстве бытует мнение, что у россиян очень много денег – в чулках и матрасах, трехлитровых банках и свиньях-копилках. Все это нужно срочно выпотрошить и расколотить. Закрыли ларьки? Отжали бизнес? Пора замутить вторую серию: открыть снова и вновь отжать. Только за январь 2019-го чистый отток капитала из России составил 10 млрд. 400 млн. долларов. Если обратить внимание на рост потребительских кредитов – денег у населения нет совсем. Оно вынуждено брать взаймы в банках, чтобы выжить хотя бы сегодня, отогнав от себя страшную мысль о завтрашней расплате. А ведь она постучится в дверь обязательно. И тогда придется сделать выбор: либо платить по неподъемным счетам, лишая себя последнего, либо стрелять в озлобленных кредиторов.

Конечно, одичалые уже сегодня с остервенением бьют и режут друг друга, но одно дело – бытовуха, а совсем другое – вооруженный ответ системе. Когда на смену либерально-хипстерским шарикам с плакатами – ружья с коктейлями Молотова. Когда вместо «лайков» в соцсетях – фонарные столбы, а вместо «аффтар жжот» - «красный петух» величиной с Рублевку.

Александр Сотник


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