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Новая чемпионка мира по фристайлу: Хочу хорошо говорить по-белорусски

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  • 15.02.2019, 12:59
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Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская рассказала про свою семью, учебу, тренера и укулеле.

На Олимпиаде-2018 Александру Романовскую представляли как самую молодую фристайлистку сборной: ей было 22 года. Однако на ее счету уже было немало побед, в том числе две золотые медали на чемпионатах мира среди юниоров, пишет nn.by.

На Олимпиаду Саша, конечно,тоже ехала за победой, но в тот день неудачно приземлилась. Рассказывает, что после этого долго испытывала эмоциональную опустошенность, однако уже летом полностью смогла забыть неудачу, перестроиться и тренироваться для достижения новых результатов.

Падение Александры тогда напугало многих, но она поднялась самостоятельно и как всегда продолжала улыбаться.

А золото чемпионата мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли Саша посвятила любимому папе, который отмечал 7 февраля День рождения.

Журналисты связались с Сашей, когда она находится на очередных соревнованиях в Москве (ей предстоит выступление на этапе Кубка мира FIS 16 февраля):

О родителях

Мой папа — из западной части Украины, мать — из Минска. Познакомились они в одном из походов в Карпаты. Мама в юности активно занималась альпинизмом, постоянно путешествовала. Именно она, заядлая любительница лыж, впервые поставила меня на них в детстве.

О любви к путешествиям

Я люблю путешествовать, и это передалось мне как от мамы, так и от отца: он был моряком торгового флота. Пока у меня не начались регулярные тренировки, мы ходили в походы всей семьей.

Про учебу

Перед школой олимпийского резерва я ходила в гимназию №1 имени Франциска Скорины. Потом уже, осознавая, что в современном мире лучше, если имеешь высшее образование, поступила в Белорусский государственный педагогический университет. Впоследствии я смогу быть учительницей физкультуры или менеджером по туризму. Надеюсь, что весной наконец разберусь со всеми задолженностями и смогу закончить пятый курс. Спорт — дело невечное, поэтому всегда нужно иметь что-то в качестве страховки на будущее.

Про национальную символику и белорусский язык

Мне очень нравится белорусский язык, культура. Если есть свободное время, стараюсь читать книги на белорусском языке: и современные (например, «Marginalis» Кирилла Стаселько) и классиков (Владимира Короткевича). Мечтаю выучить белорусский язык так, чтобы разговаривать на нем свободно, потому что, честно говоря, сейчас я боюсь сделать ошибку, за которую мне будет стыдно. Отваживаюсь писать по-белорусски только короткие сообщения в соцсетях.

На чемпионате мира я выступала с украшенной орнаментом ленточкой для волос. Иногда захожу в магазин Symbal.by, мне нравятся вещи с белорусским тематикой. У меня есть несколько маек с надписями на белорусском языке (в одной из них я сейчас в Москве), повязка под шлем с синим орнаментом.

В подтверждение своих слов Саша прислала свежий снимок из Москвы.

Про укулеле

Научиться играть на укулеле я решила весной: сама разучивала аккорды по видеоурокам. Я слушаю разную музыку, но ближе мне рок. Люблю вспомнить то, что слушала еще подростком и подобрать на гитаре что-нибудь из Blink-182 или Green Day. Я брала инструмент, когда мы уезжали в Америку на месяц, и он очень помогал отвлечься от дурных мыслей.

Про мечты

После такого серьезного старта очень сложно собраться. Я очень хочу хорошо выступить на зимней Универсиаде, ведь раньше не участвовала в таких соревнованиях. Готова много тренироваться и получать от этого удовольствие.

Из повседневного — мечтаю однажды начать жить самостоятельно. Мы только два года назад с мамой и папой переехали в отдельную квартиру (до этого жили вместе с бабушкой и дядей).

Про тренера сборной по фристайлу

То, что наши фристайлисты демонстрируют хорошие результаты, — заслуга нашего тренера Николая Козеко. Думаю, ему известны секреты, которых не знает больше никто. Иногда непонятно, исходя из каких импульсов он принимает те или иные решения, мы сопротивляемся — а потом оказывается, что эти решения были самыми правильными.


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