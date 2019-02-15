закрыть
15 февраля 2019, пятница, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Воронежу пора приготовиться

3
  • Марк Солонин
  • 15.02.2019, 13:36
  • 2,112
Марк Солонин

Статья Суркова — это мегасерьезно.

Уважаемые и умные люди дружно предлагают прекратить обсуждать статью Суркова. "Не кормите тролля. Не надувайте пустой пузырь..." К сожалению, в данном случае я вынужден не согласиться с умными и уважаемыми. Статья Суркова — это очень серьезно. Мегасерьезно.

Значимым событием эту публикацию делает не заурядное содержание — унылый и путаный пересказ идей, выраженных гораздо эмоциональнее сто лет назад идеологами фашизма, от Муссолини до Донцова. И не должности, бывшие и нынешние, автора публикации — видали мы и не таких начальников. Заявленное намерение превратить Россию в "северную Туркмению", а В.В. Путина — в пожизненного (или даже вечного, я так до конца и не понял) Урус-Баши было бы забавным, если бы не тысячи ядерных боеголовок, промышленные мощности по выпуску оружейного плутония и урана, бесчисленные ракеты на земле, под землей, под водой и в воздухе.

Туркменский Аркадаг ("Покровитель"), с гордым видом вышагивающий по ковру из лепестков роз, — это смешно. Российский Аркадаг с "ядерным чемоданчиком", стерхами, попами и простым глубинным народом в лице группы переодетых фсошников — это очень серьезно.

Я не берусь гадать (прогнозировать) — как отнесется к этому т.н. "Запад". Может быть, опомнится. Может быть, продолжит нежиться в летаргическом сне. Не знаю. Но я точно знаю, что раковая опухоль долго не живет. Это не заклинание, не попытка выдать желаемое за действительное, не попытка кого-то на что-то подвигнуть... Это простой, миллионы раз проверенный и подтвержденный факт: раковая опухоль долго не живет. От момента обнаружения до гибели ей остается несколько лет, а то и несколько месяцев. Или санитарка тетя Клава вынесет ее из операционной в мусорном ведре, или она убьет организм, на котором паразитирует, и сама помрет в ту же минуту. Третьего не дано, и это опять же не трибунное завывание, а простая констатация факта.

Воронежу пора приготовиться.

Марк Солонин, kasparov.ru


популярное за неделю

Мнение

Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович