Воронежу пора приготовиться 3 Марк Солонин

15.02.2019, 13:36

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Марк Солонин

Статья Суркова — это мегасерьезно.

Уважаемые и умные люди дружно предлагают прекратить обсуждать статью Суркова. "Не кормите тролля. Не надувайте пустой пузырь..." К сожалению, в данном случае я вынужден не согласиться с умными и уважаемыми. Статья Суркова — это очень серьезно. Мегасерьезно.

Значимым событием эту публикацию делает не заурядное содержание — унылый и путаный пересказ идей, выраженных гораздо эмоциональнее сто лет назад идеологами фашизма, от Муссолини до Донцова. И не должности, бывшие и нынешние, автора публикации — видали мы и не таких начальников. Заявленное намерение превратить Россию в "северную Туркмению", а В.В. Путина — в пожизненного (или даже вечного, я так до конца и не понял) Урус-Баши было бы забавным, если бы не тысячи ядерных боеголовок, промышленные мощности по выпуску оружейного плутония и урана, бесчисленные ракеты на земле, под землей, под водой и в воздухе.

Туркменский Аркадаг ("Покровитель"), с гордым видом вышагивающий по ковру из лепестков роз, — это смешно. Российский Аркадаг с "ядерным чемоданчиком", стерхами, попами и простым глубинным народом в лице группы переодетых фсошников — это очень серьезно.

Я не берусь гадать (прогнозировать) — как отнесется к этому т.н. "Запад". Может быть, опомнится. Может быть, продолжит нежиться в летаргическом сне. Не знаю. Но я точно знаю, что раковая опухоль долго не живет. Это не заклинание, не попытка выдать желаемое за действительное, не попытка кого-то на что-то подвигнуть... Это простой, миллионы раз проверенный и подтвержденный факт: раковая опухоль долго не живет. От момента обнаружения до гибели ей остается несколько лет, а то и несколько месяцев. Или санитарка тетя Клава вынесет ее из операционной в мусорном ведре, или она убьет организм, на котором паразитирует, и сама помрет в ту же минуту. Третьего не дано, и это опять же не трибунное завывание, а простая констатация факта.

Воронежу пора приготовиться.

Марк Солонин, kasparov.ru