«Тунеядцам» стали приходить жировки с предупреждениями 7 15.02.2019, 13:43

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Фото: tut.by

Одну из них получила мать двоих детей из Витебской области.

Жировки с предупреждением о нахождении в базу «тунеядцев» уже стали попадать в почтовые ящики белорусов. По последним данным Министерства труда, всего в стране насчитали 500 тысяч «не занятых в экономике» граждан.

Фотографию первой жировки с предупреждением опубликовал на своей странице в Facebook Денис Тихоненко. По его словам, такое извещение им прислала жительница Витебской области. Там извещения пришли уже вчера, пишет onliner.by.

— Причем это мама двоих детей, она не работает и воспитывает ребенка. По декрету она в принципе не должна быть включена в эту базу, — объяснил Денис Тихоненко. — Комиссия просто взяла из базы Фонда социальной защиты населения списки людей, от которых не поступают взносы (неработающие, находящиеся в декретном отпуске, домохозяйки и так далее), и по их адресам разослали вот такие извещения. Причем списки, по всей видимости, получились с большим количеством ошибок. Как, например, попавшие в базу работающие и давно живущие за границей белорусы. В общем, есть масса нюансов, в которые, скорее всего, чиновники этих комиссий не полезли и переложили все на людей.

И сейчас у людей возникают справедливые вопросы: почему добропорядочные граждане должны идти в эти комиссии и что-то объяснять, рассказывать, пояснять, изливать свою душу и как-то оправдываться? Многим это психологически тяжело сделать, многие и правда находятся в тяжелой ситуации.