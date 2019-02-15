«Путину тонко намекнули – пора тебе, дед» 1 Александр Горный

15.02.2019, 14:10

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Как далеки они от народа.

Именно так хочется сказать про тех, кто определяет внутреннюю политику или пытается на нее влиять. Ну вот что можно понимать о жизни россиян пролетая в своих черных членовозах с мигалками по центральным улицам Москвы со своих спец дач и спец квартир, и не ходя, как большинство россиян в магазины, больницы, и не пользуясь общественным транспортом?

Даже, если ты вышел из народа, то запрыгнув на одну из башен Кремля, ты быстро теряешь связь с реальностью. Хочется взять ИХ всех в охапку, посадить в старый армейский УАЗик и прокатить по российской глубинке, где живет тот самый глубинный народ, которому глубоко наплевать какое будущее России видят кремлевские идеологи, людям бы просто выжить в нынешней путинской реальности.

Мне вот интересно, Владислав Юрьевич все это писал из русской глубинки под свечой или после похода в дорогой ресторан в окружении роскоши и благополучия? Страдал ли он в это время или думал о своем?

Периодически мы наблюдаем, как из-под пера высокопоставленных товарищей из окружения Президента выходят философские трактаты о современном мироустройстве и месте в нем России, которые многими воспринимаются не совсем однозначно. Их авторам просто плевать на то, что подумают в народе, как плевать и народу на этих писак, главное, чтобы услышал Шеф и дал конфету.

Неважно, что написал Сурков, главное какого эффекта он лично хотел этим достигнуть. Владислав Юрьевич видимо расчищает для себе поляну около Царь пушки, почуяв застой в стенах Кремля у путинских идеологов, которым больше нечего предложить россиянам, кроме как закручивания гаек и откачивания бабла не только из нефти и газа, но и из самого нищего, глубинного народа.

Вполне очевидно, что столь небывалый интерес к этому опусу обязан трем моментам:

— информационному голоду журналистов и экспертов, и их желанию услышать хоть какие-то намеки и сигналы от тех, кто хоть сколько понимает о происходящее за стенами в Кремле

- самой фигуре Суркова

- нам просто не о чем больше поговорить, как о об обустройстве России после Путина, да продлится его жизнь и правление вечно)).

Желание польстить президенту, оформив его длинное правление в грани бессмертия, как минимум на ближайшие 100 лет, должны были бы понравиться Президенту, дабы объясняют то, о чем Путин наверняка сам никогда не задумывался, а просто делал исходя из обстоятельств. Очень сомневаюсь, что Путин лично прочитает сей труд. Оно ему надо? Ну максимум дадут выдержки.

Я лично прочитал два раза и у меня вопрос – как написанное может объяснить нашу экономическую и технологическую отсталость, несправедливость и глубинную коррупцию с которой мы смело шагнули в 21 век? Потому что мы военно-полицейское государство обреченное вечно демонстрировать свои брутальные конструкции и силовой каркас на фасаде?

Объяснить можно все, но вот как объяснить представителям этого глубинного народа России, что мы валимся в пропасть, что расслоение в обществе растет, что при Путине разрушена медицина и здравоохранение, что нас теперь не надо захватывать ради наших бессметных богатств, а мы сами гоним все на экспорт и лишь свободный интернет, и доступ к нему людей позволяет давать по мордам этим слугам народа, вскрывая их гнилую и алчную сущность.

Нет никакого доверия к государству у глубинного народа, на что в конце статьи так напирает автор. Современные российские элиты, олицетворяющие государство, напоминают жуликов и шулеров, которые обворовав господские дома принялись сшибать шапки с простого народа своими Платонами, платными парковками, пенсионной реформой и другими тотальными поборами, загоняя россиян в нищету и безнадегу.

Ох сомневаюсь я в том, что при нынешней модели развития, как пишет Сурков «у нашего государства в новом веке будет долгая и славная история». Путин уйдет и все будет демонтировано очень быстро теми, кто сейчас заканчивает школу или институты – они другие, и они не думают теми штампами, на которых вырос Путин, Сурков и компания, в том числе и я, в силу своего возраста.

Наверняка Путин думает о вечном, наверняка он себя считает величайшей исторической фигурой. Может его боярам пора строить пирамиды подобно египетским, ставить памятники и бюсты Национальному лидеру на центральных площадях? Правда боюсь, как бы при всем моем уважении к Владимиру Путину и благодарности ему за возвращение Крыма, не пришлось наблюдать процесс депутинизации с развенчанием культа личности ВВП. Боюсь будущего России, если честно, мне здесь жить с Путиным и без него.

Предложив россиянам вечного Путина, Сурков перечеркнул все надежды людей на изменения. Даже самые преданные соратники Президента понимают, что от вечного Национального Лидера они устали, как и Путин от них.

Владислав Юрьевич гораздо моложе Владимира Владимировича и наверняка еще сможет увидеть после путинскую эпоху, которая разительно будет отличаться от нынешних времен. Только останется к тому времени Россия или ее раздербанят путинские бояре на свои зарубежные замки и яхты?

Я попросил своих четырех знакомых, из того самого глубинного народа, попробовать прочитать труд Владислава Юрьевича. Реакция была не однозначна — двое не смогли осилить и пары абзацев, а те, что с трудом прочитали больше половины ничего не поняли.

Через неделю будет выступление Путина. По всей видимости оно будет пресное, скучное, но президент гораздо ближе к народу, чем Сурков и кремлевские бояре. Он говорит на понятным для людей языке, без всяких словесных кульбитов, завернутых в философскую обертку.

Если честно, то они все безумно надоели, я устал от них. Слава богу, что скоро заканчивается зима, а там весна и лето.

Александр Горный, «Эхо Москвы»