«Дело медиков»: Академика Белецкого приговорили к большому сроку в колонии 15.02.2019, 14:45

Александр Белецкий

Фото: tut.by

Приговор вынес Минский городской суд.

Минский городской суд приговорил ученого, академика, лауреата Госпремии, известного врача Александра Белецкого к 7,5 годам лишения свободы. Его признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), сообщает tut.by.

Академика признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацей имущества. Такое же наказание ранее и запросил прокурор.

Александр Белецкий приехал за пять минут до заседания. У зала его ждали родные и друзья — человек 20. Сам Белецкий до оглашения приговора вел себя спокойно: общался с друзьями, затем сел на скамью и сложил руки.

Приговор не вступил в законную силу. Белецкого взяли под стражу в зале суда и надели на него наручники.

До июля 2018 года Александр Белецкий возглавлял РНПЦ травматологии и ортопедии. На судах академик не отрицал, что в качестве подарка получил 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. При этом он не воспринимал эти деньги как взятку. А одну из сумм потратил на конгресс в Барселоне, где в состав белорусской делегации входило 12 человек.

Белецкий в суде говорил, что раскаивается в содеянном.

— Самое страшное — это самоедство. Это хуже всякого суда, прокурора и следователя, — отмечал он.

Крупные же суммы, которые были найдены у него дома и на вкладах, по его словам, ему давали состоятельные друзья, и это не было связано с его профессиональной деятельностью. Один из таких друзей — бизнесмен Александр Шакутин.

Ранее председатель КГБ Валерий Вакульчик говорил, что при обыске в гараже и по месту жительства Белецкого в тайниках нашли около $ 500 тыс. в эквиваленте.

Александр Белецкий — уникальный в своей отрасли врач. Он известный ученый и академик. У него более 450 печатных работ, в том числе 16 монографий, из них восемь изданы за границей. За свою профессиональную жизнь он подготовил четырех докторов и шесть кандидатов медицинских наук.

В октябре, пока Александр Белецкий находился в СИЗО, его наградили медалью НАН. Он вырос в семье врачей и всю жизнь был детским ортопедом. Провел 4000 высокотехнологических сложных операций.

Помимо этого, у него 92 патента в лечении детей с патологиями тазобедренных суставов, в 2010-м году он получил звание «Заслуженный деятель науки». Является отличником здравоохранения России, Узбекистана, Беларуси, читал лекции во многих странах мира, выступал на американской ассоциации оперирующих хирургов. По его словам на суде, деньги за Госпремию, патенты, монографии он откладывал.

Именно он разработал новые технологии хирургического лечения ортопедической патологии тазобедренного сустава у детей и подростков. За это его и наградили Госпремией в области науки и техники. Он руководил работой по созданию белорусских имплантов и металлоконструкций в травматологии и ортопедии.