Британские следователи прибыли в Болгарию по делу Скрипалей 15.02.2019, 15:14

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Следователи проверяют связь между отравлением Скрипалей и покушения на местного предпринимателя.

Группа британских следователей прибыла в Болгарию для того, чтобы выяснить, есть ли связь между отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, а также его дочери и отравлением болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева, передает The Guardian (перевод - «Зеркало недели»).

"Здесь находится британская команда. Они совместно проводят расследование с болгарскими правоохранительными органами", - рассказал в интервью изданию премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По его словам, когда в расследовании отравления Гебрева всплыло слово "Новичек", нервно паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, то болгарская сторона сразу обратилось к коллегам из Британии. Как рассказал Борисов, это произошло "несколько месяцев назад".

Борисов добавил, когда стало известно, что на момент отравления Гебрева в Болгарии находился сотрудник ГРУ РФ с псевдонимом Сергей Федотов, расследование о связи дела с отравлением Скрипалей усилилось.

"Вся информация, которая у нас есть о передвижениях, месте пребывания, партнерских отношениях и контактах, которые были у этого человека и о которых мы знаем, была предоставлена британским правоохранительным и разведывательным службам", - сказал Борисов.

Больше он не стал ничего комментировать, сославшись на то, что сейчас расследование продолжается.

Ранее расследователи The Insider и Bellingcat сообщили о том, сто в апреле 2015 года Гебрева отравили российским ядом "Новичок" или токсином из этой же группы.

Гебрев владеет компаниями "Дунарит" и "Емко", а также оружейным заводом. Бизнесмен считает, что представлял интерес для ГРУ именно из-за оружейного производства.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в больницу британского Солсбери с сильным отравлением в марте этого года. По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства.

В сентябре британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении Скрипалей – Руслана Боширова и Алексея Петрова. Вскоре группа Bellingcat сообщила, что установила реальную личность "Боширова". По данным расследователей, им является полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Анатолий Чепига.

8 октября Bellingcat опубликовала доклад, посвященный "Петрову" - военному медику ГРУ Александру Мишкину.