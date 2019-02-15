Андрей Капский: БАТЭ поразил своей игрой весь мир 6 15.02.2019, 15:25

Андрей Капский

Председатель правления футбольного клуба поблагодарил болельщиков, которые вчера аплодировали команде.

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский прокомментировал tribuna.com победу команды над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Сколько поздравлений пришло после победы над «Арсеналом»?

– Достаточное количество. В первую очередь очень приятно, что поздравили, поддержали близкие, родные люди. Большое спасибо болельщикам, которые вчера аплодировали команде. Это самые бесценные мгновения и самая большая награда.

– Многие болельщики наверняка хотят поддержать команду в Лондоне. Будет ли клуб что-то организовывать для них?

– У нас есть отработанная практика. В Лондоне ожидаем порядка 250 болельщиков, которые поддержат нашу команду.

– За счет чего получилось одержать победу?

– Во-первых, у ребят была огромная мотивация. Во-вторых, в этом матче над ними ничего не довлело – и они вышли и показали тот футбол, в который умеют играть. Я считаю, это заслуживает уважения.

– Как считаете, насколько важна жеребьевка для БАТЭ?

– Сейчас нет смысла гадать. В конце чемпионата подведем итоги и оценим, насколько хороша была жеребьевка и хорошо ли все сработали. Думаю, лучше сработать хорошо.

Понятно, что жеребьевка в первую очередь важна для тренеров в плане подготовки и подведения ребят к матчам. Плюс мы разрываемся на несколько фронтов: чемпионат, Кубок, еврокубки.

Сегодня все хорошо умеют играть в футбол. Любая команда может выдать ошеломляющую игру. В том числе пример был и вчера: БАТЭ поразил своей игрой весь мир. Поэтому к любому сопернику надо готовиться ответственно. Думаю, все должны выполнять свою работу, и это принесет свои плоды, – сказал Капский.