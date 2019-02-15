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Главные дипломаты США и ЕС обсудили санкции против России за атаку Украины

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  • 15.02.2019, 16:41
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Фото: Getty Images

Помпео и Могерини говорили около часа.

Государственный секретарь США Майк Помпео с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини обсудили ситуацию в Украине, а сам разговор был эффективным, заявил высокопоставленный чиновник ЕС. Дипломаты обсудили введение санкций против России за атаку в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, пишет «Зеркало недели».

"Было затронуто большое количество вопросов в течение немногим более часа", - сказал чиновник.

Он добавил, что "во время дискуссии между Майком Помпео и госпожой Федерикой Могерини вопрос об ограничительных мерах поднимался как прямое следствие инцидента близ Керченского пролива".

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий в среду, 13 февраля, презентовали законопроект, призванный наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года и за агрессию против Украины.

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз приблизились к согласованию нового пакета санкций против России в связи с атакой на корабельную группу ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Все 24 украинских военных, которых незаконно удерживают в СИЗО Москвы, потребовали считать себя военнопленными и относиться к ним в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".


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