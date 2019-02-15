Уроженец деревни под Брестом стал одним из первых белорусов, выступивших в «Метрополитен-опера» 15.02.2019, 17:11

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Александр Рославец

Он исполнил партию короля Рене в опере Чайковского «Иоланта».

Белорусский бас Александр Рославец выступил на сцене нью-йоркской «Метрополитен-опера», одного из самых известных и престижных театров мира. Он исполнил партию короля Рене в опере Чайковского «Иоланта», пишет tut.by.

Александр Рославец родился в деревне под Брестом. По первому образованию он психолог, окончил Брестский педагогический институт имени Пушкина. И лишь затем профессионально занялся музыкой: окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова (класс народного артиста СССР Николая Охотникова).

Являлся солистом Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории (2011−2014), после чего был зачислен в Молодежную оперную программу Большого театра России. С 2016 года — солист Гамбургского оперного театра (Германия). Рославца можно увидеть и в Минске: он является приглашенным солистом Национального театра оперы и балета Беларуси.

В сентябре 2018 года Рославец дебютировал в партии Али-Бабы в миланском театре «Ла Скала» (опера Керубини «Али-Баба и сорок разбойников»). А теперь ему покорилась «Метрополитен-опера».

До него из белорусов на нью-йорской сцене выступали только солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук и Ирина Гордей, а также солистка Национального театра оперы и балета Беларуси Оксана Волкова.