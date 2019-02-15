Лукашенко: Мы с Путиным не вечные, мы уйдем 30 15.02.2019, 17:21

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Фото: ТАСС

Диктаторы обсудили отношения Беларуси и России после смены власти.

Лукашенко рассказал, что на встрече с Путиным обсуждали они не только текущие моменты, но и отношения между странами после смены руководителей государств, сообщает ТАСС.

«Мы откровенно друг другу говорим, что мы же не вечные, мы когда-то уйдем. А что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать», — сказал он.

Ранее Лукашенко рассказал, что за три дня в Сочи они с Путиным не поднимали вопросы налогового маневра, а тема суверенитета России и Беларуси даже не обсуждается, но Минск готов в деле интеграции идти настолько далеко, насколько готова Москва.