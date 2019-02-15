Минобороны Великобритании: РФ должна ответить за свои авантюры 1 15.02.2019, 17:30

Гэвин Уильямсон

Фото: EPA

Россия должна понести ответственность за свои действия на международной арене.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет liga.net.

"Россия должна ответить за свои авантюры", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Уильямсон говорил, что на территории Норвегии будет развернута новая военная база, куда отправят 800 британских военнослужащих. По его словам, Британия видит активность подлодок РФ, которая очень близка к рубежам, что проходили во времена Холодной войны.

Военные Британии будут находиться в Норвегии совместно с военными США, Норвегии и Нидерландов. В общей численности на базе будет размещено около 3 тыс. человек личного состава НАТО для учений.