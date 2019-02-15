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В ЕС согласовали санкции против восьми россиян

  • 15.02.2019, 18:19

Санкции будут введены за захват украинских моряков.

Дипломаты ЕС согласовали введение санкций протии россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента у Керченского пролива.

Как пишет «Европейскаяя правда», об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

"Дипломаты ЕС договорились о санкциях против России из-за инцидента в Азовском море. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию 24 украинских моряков, решения должны формализовать в ближайшие недели", - написал Джозвяк.

Среди лиц, которые попадут под санкции, могут бут как офицеры, которые были привлечены к инциденту в Керченском проливе, такие и российские судьи, осуществлявшие дальнейшее задержание украинцев

Ранее Джозвяк сообщил, что в Евросоюзе не рассматривают других мер в связи с агрессией России в районе Керченского пролива, кроме персональных санкций.

Как сообщалось, ЕС и США приблизились к согласованию новых санкций против России за ее агрессию в районе Азовского моря.

Меры будут обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник.


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