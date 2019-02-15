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Бывший игрок минского «Динамо»: В 1970 году мы продали игру «Зениту»

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  • 15.02.2019, 18:26
Александр Гребне
Фото: admkogalym.ru

Футболист признался в нечестной игре.

Бывший полузащитник минского «Динамо» Александр Гребнев признался в нечестной игре в матче против «Зенита» в 1970 году (2:0). Об этом пишет tribuna.com.

— В первой сборной вы помогали Павлу Садырину. Каким его запомнили?

— Замечательный человек. Мы ведь еще на поле встречались. В 1970 году, когда я играл за Минск, мы продали игру «Зениту». В Питере был юбилей — столетие Ленина, а «Зенит» вылетал, шел на последнем месте. Предпоследняя игра — с нами. Холодно, поле завалило снегом. Нам надо было проиграть, чтобы они не вылетели, но зенитовцы не попадали в ворота из невероятных положений. Цирк. Прострел, наш вратарь Скоков лег лицом к воротам, а зенитовец Кох пробил ему в затылок. Скоков: «Елки-палки, да попади ты в пустые ворота! Я же отвернулся». В итоге заковыряли нам гол. Садырин был тогда капитаном «Зенита».

— Что потом?

— После игры наш тренер Иван Мозер поставил всем игрокам двойки. В Минске нас принял Машеров, глава Беларуси: «Молодцы! Ордена вам надо давать за то, что помогли «Зениту». Короче, похвалил нас. Я к Мозеру: «Исправляйте двойки».


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